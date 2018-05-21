Лукашенко потребовал строго дифференцировать ответственность потребителей и поставщиков наркотиков

22 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Ответственность потребителей и поставщиков наркотиков за совершенные ими преступления должна быть строго дифференцирована. Этого Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал сегодня, принимая с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался, какова криминогенная обстановка в стране, особое внимание было уделено борьбе с распространением наркотиков.

"Что у нас там за проблемы? Может, мы где-то допустили просчеты или ошибки при принятии соответствующего законодательства. Я тогда настаивал на усилении законодательства особенно к тем, кто производит и поставляет, продает сюда наркотики. Нам надо строго дифференцировать потребителей и поставщиков. Это естественно. Может, в этой части мы где-то ошиблись", - сказал Александр Лукашенко.

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