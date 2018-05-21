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Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
22.05.2018 13:07 — Новости Политики | БелТА
2 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 мая рассмотрел кадровые вопросы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:
Президент также дал согласие на назначение:
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2 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 мая рассмотрел кадровые вопросы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе...
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