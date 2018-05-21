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Лукашенко сменил руководителей Академии управления, БГУИР и БрГТУ
22.05.2018 13:07 — Новости Политики | БелТА
Александр Драган, Вадим Богуш, Геннадий Пальчик и Александр Лукашенко
22 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня кадровые решения в отношении руководителей ряда вузов страны, передает корреспондент БЕЛТА.
Геннадий Пальчик, работавший в должности председателя Высшей аттестационной комиссии Беларуси, назначен на должность ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Глава государства дал согласие на назначение Вадима Богуша ректором Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. До настоящего времени он занимал пост первого замминистра образования.
Президент также согласовал назначение Александра Драгана ректором Брестского государственного технического университета, который был деканом машиностроительного факультета этого вуза.-0-
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22 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня кадровые решения в отношении руководителей ряда вузов страны,...
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