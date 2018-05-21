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Лукашенко считает уровень отношений Беларуси со скандинавскими странами неоправданно низким
22.05.2018 13:47 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 22 мая. Уровень отношений Беларуси со скандинавскими странами неоправданно низкий, заявил Александр Лукашенко 22 мая при назначении руководителей белорусских посольств, сообщает
В частности глава государства назначил новых послов Беларуси в Швеции, Болгарии и по совместительству в Греции и Республике Кипр, а также в Эстонии.
"И Эстония, и Болгария — это близкие нам государства, — сказал Лукашенко. — Они хорошо к нам относятся, и люди там понимают, знают Беларусь. В Швеции будет немного сложнее, но, наверное, и там уже определенный поворот в сторону Беларуси произошел. И эта тенденция будет усиливаться. Но со скандинавскими странами мы имеем неоправданно низкий уровень отношений, а учиться у них можно многому: у финнов, шведов, норвежцев. Начиная от деревообработки и заканчивая хоккеем — на злобу дня".
Глава государства отметил, что у дипломатов, назначенных послами в эти страны, работы будет достаточно. "Швеция для нас страна очень важная, — сказал Лукашенко. — Неважно, что там некоторые политики слишком уже политизировались, всякое бывает. Но выстраивать отношения с ними надо. Вы знаете, что положительное сальдо в товарообороте — это аксиома, мы на это должны работать. Все будет хорошо, если будет экономика".
Министр иностранных дел Владимир Макей доложил главе государства, что товарооборот Беларуси с Эстонией, как и с Болгарией, превышает 100 млн долларов. Это, по его мнению, далеко не предел. "Сальдо у нас с этими странами положительное. Поставлена задача максимально добавить", — сказал Макей.
Перспективно развивать сотрудничество и со Швецией, считает министр. "Но там, к сожалению, надо действительно приложить усилия, — отметил Макей. — У нас некоторое время отсутствовал посол в силу известных политических проблем. Но мы считаем, что эта страна перспективная".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 22 мая. Уровень отношений Беларуси со скандинавскими странами неоправданно низкий, заявил Александр Лукашенко 22 мая при назначении руководителей...
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