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Павла Легкого повысили до должности первого заместителя министра информации Беларуси
22.05.2018 13:44 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 22 мая. Павел Легкий повышен в должности с заместителя министра до первого заместителя министра информации Беларуси. Согласие на его назначение Александр Лукашенко дал 22 мая, сообщает информагентство
Как следует из информации, опубликованной на сайте Мининформа, кроме Легкого у министра информации Александра Карлюкевича заместителей больше нет.
Павел Легкий был назначен заместителем министра информации 9 января нынешнего года. До этого он занимал должность советника-посланника посольства Беларуси в России, а в 2003—2013 годах руководил пресс-службой президента.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 22 мая. Павел Легкий повышен в должности с заместителя министра до первого заместителя министра информации Беларуси. Согласие на его назначение Александр...
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