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Лукашенко произвел ряд кадровых назначений
22.05.2018 13:42 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 22 мая. Александр Лукашенко 22 мая рассмотрел кадровые вопросы, сообщает агентство
В частности Геннадий Пальчик назначен ректором Академии управления при президенте Республики Беларусь.
Заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании назначен Сергей Гусаченко.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Михаила Гришкевича — председателем Кобринского райисполкома;
Александра Каминского — председателем Ляховичского райисполкома;
Вадима Богуша — ректором учреждения образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники";
Александра Драгана — ректором учреждения образования "Брестский государственный технический университет";
Алексея Красинского — директором департамента по ценным бумагам Министерства финансов;
Игоря Гусева — директором департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации;
Александра Чайковского — генеральным директором государственного научно-производственного объединения "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам";
Георгия Хвалько — управляющим делами Брестского облисполкома.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 22 мая. Александр Лукашенко 22 мая рассмотрел кадровые вопросы, сообщает агентство БелТА. В частности Геннадий Пальчик назначен ректором Академии...
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