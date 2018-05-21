У Кобринского и Ляховичского райисполкомов новые руководители - фото

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник дал согласие на назначение Михаила Гришкевича председателем Кобринского райисполкома.



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Александра Каминского - председателем Ляховичского райисполкома.



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Георгий Хвалько согласован на должность управляющим делами Брестского облисполкома.



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Драгана Александра Вячеславовича - ректором учреждения образования "Брестский государственный технический университет".



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Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, президент согласовал назначение Павла Легкого первым заместителем министра информации, Алексея Красинского - директором департамента по ценным бумагам министерства финансов, Игоря Гусева - директором департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации.

На должность генерального директора государственного научно-производственного объединения "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам" согласован Александр Чайковский.