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У Кобринского и Ляховичского райисполкомов новые руководители - фото

22.05.2018 15:10 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник дал согласие на назначение Михаила Гришкевича председателем Кобринского райисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55753.php

У Кобринского и Ляховичского райисполкомов новые руководители - фото

Александра Каминского - председателем Ляховичского райисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55753.php

У Кобринского и Ляховичского райисполкомов новые руководители - фото

Георгий Хвалько согласован на должность управляющим делами Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55753.php

У Кобринского и Ляховичского райисполкомов новые руководители - фото

Драгана Александра Вячеславовича - ректором учреждения образования "Брестский государственный технический университет".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55753.php

У Кобринского и Ляховичского райисполкомов новые руководители - фото

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, президент согласовал назначение Павла Легкого первым заместителем министра информации, Алексея Красинского - директором департамента по ценным бумагам министерства финансов, Игоря Гусева - директором департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации.

На должность генерального директора государственного научно-производственного объединения "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам" согласован Александр Чайковский.

 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник дал согласие на назначение Михаила Гришкевича председателем Кобринского райисполкома. Александра Каминского...
 
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