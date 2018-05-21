Макей на встрече с послами из ЕС ответил на публичные высказывания главы МИД Литвы в адрес Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на встрече с делегацией послов по особым поручениям по делам "Восточного партнерства" ответил на публичные высказывания главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса в адрес Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В связи с недавними публичными высказываниями в адрес Беларуси министра иностранных дел Литвы Владимир Макей заявил представителям ЕС следующее. Государственный суверенитет является высшей ценностью для Республики Беларусь. В современном мире не существует полностью самодостаточных стран. Некоторые из государств, которые обвиняют Беларусь в "зависимости" от третьих стран, сами в значительной степени зависят от Беларуси", - отметили в МИД.

Со ссылкой на Владимира Макея там также заявили, что возникающие сложности с пересечением белорусско-литовской границы главным образом связаны с недостаточной развитостью таможенной инфраструктуры на литовской стороне. В этой связи литовской стороне рекомендовано довести ее состояние как минимум до такого уровня, которого достигла Беларусь при содействии ЕС. Белорусская сторона готова совместно с Литвой работать над устранением барьеров для поездок граждан и упрощением порядка пересечения границы.

"Вопреки заявлениям главы литовского МИД Беларусь полностью открыта к диалогу по тематике строительства Белорусской АЭС с профильными международными структурами и прежде всего МАГАТЭ. Утверждения о том, что Беларусь, якобы, способна "манипулировать" мнением наиболее авторитетной в мире организации в сфере безопасности объектов ядерной энергетики, бездоказательны и не свидетельствуют о высоком профессионализме их авторов", - проинформировали в пресс-службе о содержании состоявшегося разговора.

Владимир Макей также отметил, что Беларусь является надежным и предсказуемым партнером ЕС, а не источником нестабильности, и не требует для себя членства в Евросоюзе или каких-либо преференциальных отношений с ним. Белорусская сторона заинтересована в нормальном, прагматичном и взаимовыгодном сотрудничестве. В этой связи необходимо придать взаимоотношениям более структурированный и устойчивый характер в интересах обеих сторон и региональной стабильности в целом, подчеркнул министр иностранных дел.

Во встрече приняли участие послы по особым поручениям из Польши, Швеции, Нидерландов, Румынии, Финляндии, Словении, Венгрии, Словакии, Литвы, Великобритании, Австрии и Германии, а также глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. Делегация находится в Беларуси с рабочим визитом.

Участники встречи обменялись мнениями о состоянии отношений по линии Беларусь - ЕС и путях повышения практической отдачи от "Восточного партнерства". Стороны, в частности, обсудили подготовку неформальной встречи министров иностранных дел и глав "цифровых" ведомств "Восточного партнерства" в Минске 21-22 июня 2018 года, а также реализацию договоренностей по итогам саммита стран - участниц инициативы в Брюсселе в 2017 году.-0-