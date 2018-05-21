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Президент и глава МВД обсудили криминогенную обстановку и ситуацию в хоккее

22.05.2018 15:03 — Новости Политики | БT  
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Александра Лукашенко интересовало, как складывается ситуация в сфере борьбы с преступностью. В целом в МВД констатируют – держится позитивный тренд. В 2018 году число зарегистрированных преступлений и происшествий идет на спад, по статистике - минус семь процентов. Не допущено роста количества совершаемых особо тяжких деяний и осложнения обстановки в общественных местах. В 2018 году пока не удалось преодолеть негатив на дорогах – показатели аварийности растут. Ненамного, но больше стало ДТП и погибших в них людей. Отдельно остановились во время доклада на теме борьбы с наркотиками. По мнению Президента, ответственность потребителей и поставщиков психотропов должна быть строго дифференцирована.
 
 
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Криминогенная обстановка и ситуация в хоккее. Эти темы стали основными во время встречи Президента с главой МВД Игорем Шуневичем. Александра Лукашенко...
 
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