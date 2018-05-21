В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент рассмотрел кадровые вопросы Этот вторник прошел под знаком кадровых решений Главы государства. Обновленный состав в дипломатическом корпусе, образовании и руководстве Белтелерадиокомпании....

Глава государства согласовал назначение руководителей Кобринского и Ляховичского райисполкомов. Ими стали Михаил Гришкевич и Александр Каминский. Закономерно от местной власти Президент требует активного участия в оздоровлении АПК. Речь идет о максимальной отдаче, ведь новые должности - это еще и двойная ответственность. Все предприятия на территории районов (независимо от формы собственности) теперь находятся в их поле зрения. И здесь должны быть соответствующие спрос и дисциплина. Президент ориентирует райисполкомы и на развитие сферы обслуживания.