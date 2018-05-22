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Замглавы МИД Кравченко обсудил с делегацией послов ЕС перспективы реализации Восточного партнерства

22.05.2018 18:09 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 22 мая. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 22 мая встретился в Минске с делегацией послов по особым поручениям по делам Восточного партнерства (ВП) внешнеполитических ведомств ряда стран — членов ЕС.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи обсуждались перспективы реализации Восточного партнерства, а также двустороннего взаимодействия между Беларусью и ЕС.

Также был обсужден ряд практических вопросов сотрудничества в рамках ВП, включая предложения Беларуси о повышении эффективности этой инициативы и осуществлении в ее рамках прикладных, социально и экономически значимых проектов.

Кравченко подчеркнул "важность использования Восточного партнерства для снижения конфликтного потенциала в регионе", отметила пресс-служба.

Как сообщалось, в делегацию послов по особым поручениям по делам Восточного партнерства вошли представители Польши, Швеции, Нидерландов, Румынии, Финляндии, Словении, Венгрии, Словакии, Литвы, Великобритании, Австрии и Германии, а также глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин. Сегодня также состоялась их встреча с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 мая. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 22 мая встретился в Минске с делегацией послов по особым поручениям по делам Восточного...
 
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