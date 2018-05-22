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В Беларусь прибыл командующий ВВС Латвии
23.05.2018 10:05 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 23 мая. В соответствии с планом международного военного сотрудничества на 2018 год 23—24 мая Беларусь посещает командующий военно-воздушными силами Латвии полковник Армандс Салтупс.
Как сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства, в ходе визита будут проанализированы результаты практической реализации соглашения между министерствами обороны двух стран об обмене информацией о полетах воздушных судов от 8 июня 2017 года, обсуждены вопросы сотрудничества в области поисково-спасательного обеспечения, участия ВВС и войск ПВО в обеспечении безопасности воздушного пространства при проведении массовых мероприятий, дальнейшего развития военного сотрудничества, касающегося деятельности ВВС и войск ПВО.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 23 мая. В соответствии с планом международного военного сотрудничества на 2018 год 23—24 мая Беларусь посещает командующий военно-воздушными силами Латвии...
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