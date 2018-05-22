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К открытию международного форума "Минский диалог" все готово
23.05.2018 12:00 — Новости Политики | БT
Организаторы даже не до конца уверены, хватит ли стульев. Их постоянно доставляют. Ожидаются руководители ОБСЕ, ОДКБ и НАТО.
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К открытию международного форума "Минский диалог" в белорусской столице все готово. Масштабная дискуссия по вопросам безопасности начнется в течение нескольких...
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