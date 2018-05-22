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Белтелерадиокомпания выступает в роли информационного партнера "Минского диалога"
23.05.2018 13:10 — Новости Политики | БT
Белтелерадиокомпания выступает в роли информационного партнера "Минского диалога". Прямое включение с форума уже в следующем выпуске.
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В эти минуты на международный форум "Минский диалог" начинают прибывать первые участники. Уровень масштабной дискуссии беспрецедентный - три с половиной сотни...
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