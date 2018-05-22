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29 мая Минск с рабочим визитом посетит глава МИД РФ Лавров
23.05.2018 12:30 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 23 мая. 29 мая Минск с рабочим визитом посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила сегодня на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом, где встретится с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Стороны обменяются мнениями по развитию сотрудничества Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, обсудят координацию усилий в ОБСЕ и других международных форматах", — цитирует Захарову
Министры также "обсудят проблемы, представляющие взаимный интерес", сообщила Захарова. Россия и Беларусь — "стратегические союзники, которые выступают за установление справедливой многополярной системы международных отношений", добавила она.
БелаПАН.
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Минск, 23 мая. 29 мая Минск с рабочим визитом посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила сегодня на брифинге в Москве официальный представитель...
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