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29 мая Минск с рабочим визитом посетит глава МИД РФ Лавров

23.05.2018 12:30 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 23 мая. 29 мая Минск с рабочим визитом посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила сегодня на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом, где встретится с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Стороны обменяются мнениями по развитию сотрудничества Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, обсудят координацию усилий в ОБСЕ и других международных форматах", — цитирует Захарову ТАСС.

Министры также "обсудят проблемы, представляющие взаимный интерес", сообщила Захарова. Россия и Беларусь — "стратегические союзники, которые выступают за установление справедливой многополярной системы международных отношений", добавила она.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 мая. 29 мая Минск с рабочим визитом посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила сегодня на брифинге в Москве официальный представитель...
 
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