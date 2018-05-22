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Эксперты отмечают особую роль Беларуси в организации международного диалога

23.05.2018 18:22 — Новости Политики | БелТА  
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Эксперты отмечают особую роль Беларуси в организации международного диалога
Во время работы форума. Управляющий директор Kissinger Associates Томас Грэм

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты, которые принимают участие в форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" в Минске, отмечают особую роль Беларуси в организации международного диалога. Такое мнение они высказали сегодня в беседе с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, политолог Алексей Беляев отметил, что для Беларуси, относительно небольшой страны, которая находится в поясе постоянных геополитических претензий крупных цивилизаций, важно начать диалог, посадить за стол переговоров как можно большее количество сторон. "Беларусь не участвует ни в каких конфликтах, - подчеркнул он. - Это повышает ее рейтинг и одновременно является определенной гарантией безопасности". Эксперт добавил, что стороны больше доверяют нейтральной стране.

Американский политолог, бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии, директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates Томас Грэм также считает, что Беларусь занимает в Европе особое место, играя роль переговорной площадки по Украине и другим вопросам.

Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" проходит в Минске 23-25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива "Минский диалог". Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Минск предоставляет качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности.

В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран. Среди спикеров - генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты, которые принимают участие в форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" в Минске, отмечают особую роль Беларуси в...
 
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