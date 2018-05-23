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Интервью с экс-главой Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен
23.05.2018 21:05 — Новости Политики | БT
Мероприятие освещает сразу несколько наших съемочных групп. Зрителям предлагается серия эксклюзивных интервью с ведущими мировыми экспертами в области безопасности. Наш корреспондент Анатолий Липецкий поговорил об актуальности "Минского диалога" с Кристин Муттонен - экс-главой Парламентской ассамблеи ОБСЕ (видео).
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В роли информационного партнера экспертной конференции "Минский диалог" выступает Белтелерадиокомпания. На полях форума в онлайн-режиме работает выездная студия...
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