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Обзор важнейших событий 23 мая 2018 года

23.05.2018 22:30 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 23 мая. Католические епископы Беларуси обратились к Александру Лукашенко с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от прохождения военной службы семинаристам и священникам призывного возраста. В мае этого года семинаристы и священники призывного возраста начали получать повестки для прохождения срочной военной службы. "В связи с этим, а также с учетом все еще недостаточного количества местных священников для работы в приходах Беларуси и принимая во внимание то, что в случае призыва студентов высшие духовные семинарии не смогут существовать, Конференция католических епископов в Беларуси обратилась к президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от прохождения воинской службы студентам-семинаристам и священникам призывного возраста", — отмечается в сообщении.

Беларусь заинтересована в диалоге и мирном разрешении существующих конфликтов, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в Минске на открытии международной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех". Министр отметил рост интереса к Минску как к дискуссионной площадке, несмотря на то что пока "белорусская политическая школа находится в стадии развития". По его мнению, сегодня "европейский континент и вся планета в целом пронизаны противоречиями". "Посмотрите, во что сегодня превратились заседания главных структур организаций, призванных в первую очередь решать вопросы мира и безопасности, — Совета безопасности ООН и Постоянного совета ОБСЕ", — сказал Макей. Они, по его словам, превратились в трибуны, "с которых слышатся лишь слова ненависти и угрозы".

Суд над украинским гражданином Павлом Шаройко по обвинению в шпионаже завершен — он получил более восьми лет лишения свободы, сообщил БелаПАН посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Точный срок наказания и дату вынесения приговора он уточнить не смог. Кизим также сообщил, что сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, по словам которого на условия содержания осужденный не жалуется. С Шаройко также виделась его жена, сообщил посол. У нее закончился срок пребывания в Беларуси, и она уехала в Украину, но будет приезжать в Беларусь, чтобы навещать мужа. Аккредитованный в Беларуси корреспондент Украинского радио Шаройко был задержан 25 октября 2017 года по обвинению в шпионаже (ст. 358 УК). О ходе расследования дела Шаройко и суде над ним ничего неизвестно — ни белорусская, ни украинская стороны ситуацию не комментировали.

Владимир Макей отказался комментировать заявление белорусского МВД, осудившего вывешенный посольством Великобритании радужный флаг в Международный день борьбы с гомофобией 17 мая. "Я не буду комментировать заявление МВД. Мое мнение — любой государственный и политический деятель, любая структура, делающие те или иные заявления, должны думать о последствиях во всех отношениях", — заявил Макей, общаясь с журналистами на международной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех". По словам Макея, некоторые вопросы необходимо решать очень осторожно. "Есть ряд вещей, которые абсолютно неприемлемы для нашего менталитета, для нашей страны. Это касается и ряда других стран, — сказал он. — Поэтому мое мнение состоит в том, что надо не навязывать те или иные вещи, которые являются уже давно устоявшимися, может быть, в каких-то странах, а внимательно смотреть, что происходит в данной конкретной стране. Кстати, тематика традиционной семьи и прав меньшинств является очень важной, и здесь не все так однозначно. Нам надо учитывать конкретный менталитет народа и традиции и обычаи страны".
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 мая. Католические епископы Беларуси обратились к Александру Лукашенко с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от прохождения военной...
 
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