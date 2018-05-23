В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обзор важнейших событий 23 мая 2018 года Минск, 23 мая. Католические епископы Беларуси обратились к Александру Лукашенко с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от прохождения военной...

Владимир Макей отказался комментировать заявление белорусского МВД, осудившего вывешенный посольством Великобритании радужный флаг в Международный день борьбы с гомофобией 17 мая. "Я не буду комментировать заявление МВД. Мое мнение — любой государственный и политический деятель, любая структура, делающие те или иные заявления, должны думать о последствиях во всех отношениях", — заявил Макей, общаясь с журналистами на международной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех". По словам Макея, некоторые вопросы необходимо решать очень осторожно. "Есть ряд вещей, которые абсолютно неприемлемы для нашего менталитета, для нашей страны. Это касается и ряда других стран, — сказал он. — Поэтому мое мнение состоит в том, что надо не навязывать те или иные вещи, которые являются уже давно устоявшимися, может быть, в каких-то странах, а внимательно смотреть, что происходит в данной конкретной стране. Кстати, тематика традиционной семьи и прав меньшинств является очень важной, и здесь не все так однозначно. Нам надо учитывать конкретный менталитет народа и традиции и обычаи страны".Алексей Орешко, БелаПАН.