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Лукашенко изменил границы Минска и Смолевичского района в целях строительства в Национальном аэропорту Минск второй взлетно-посадочной полосы
23.05.2018 21:43 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 23 мая. В целях реализации проекта по строительству в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы изменены границы Минска и Смолевичского района. Соответствующий указ № 194 подписал Александр Лукашенко.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Лукашенко изменил границы Минска и Смолевичского района в целях строительства в Национальном аэропорту Минск второй взлетно-посадочной полосы
Минск, 23 мая. В целях реализации проекта по строительству в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы изменены границы Минска и...
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