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Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года между Беларусью и Казахстаном вступил в силу

24.05.2018 07:02 — Новости Политики | БT  
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Свои подписи под документом лидеры двух стран поставили в ноябре во время официального визита в Беларусь лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. Договор стал основополагающим в торгово-экономическом сотрудничестве. В последнее время есть положительная динамика во взаимной торговле.
 
 
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Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко. Свои подписи под документом лидеры двух стран поставили в ноябре во время официального визита в...
 
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