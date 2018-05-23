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Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года между Беларусью и Казахстаном вступил в силу
24.05.2018 07:02 — Новости Политики | БT
Свои подписи под документом лидеры двух стран поставили в ноябре во время официального визита в Беларусь лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. Договор стал основополагающим в торгово-экономическом сотрудничестве. В последнее время есть положительная динамика во взаимной торговле.
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Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года между Беларусью и Казахстаном вступил в силу
Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко. Свои подписи под документом лидеры двух стран поставили в ноябре во время официального визита в...
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