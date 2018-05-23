В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года между Беларусью и Казахстаном вступил в силу Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко. Свои подписи под документом лидеры двух стран поставили в ноябре во время официального визита в...

Свои подписи под документом лидеры двух стран поставили в ноябре во время официального визита в Беларусь лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. Договор стал основополагающим в торгово-экономическом сотрудничестве. В последнее время есть положительная динамика во взаимной торговле.