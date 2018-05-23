Бордюжа призывает НАТО к диалогу и сотрудничеству

Николай Бордюжа. Фото из архива

24 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Николай Бордюжа, занимавший в 2003-2017 годах пост генерального секретаря ОДКБ, призывает НАТО к диалогу и сотрудничеству. Соответствующие заявления он сделал журналистам в Минске во время международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

"Главное, чтобы в сознании руководителей НАТО, прежде всего американцев, появилось понимание того, что надо выходить на этот диалог, нужно разговаривать, нужно совместно действовать, а не противостоять друг другу", - сказал он.

Николай Бордюжа отметил, что ОДКБ не распространяет свою сферу влияния за пределы границ государств, входящих в организацию. "Мы занимаемся сугубо вопросами безопасности наших стран. Мы не претендуем на глобальную роль, не пытаемся наводить порядок в Ливии, Сирии или еще где-то. Поэтому мы не говорим о том, что наша сфера влияния распространяется за пределы наших государств на территорию каких-то других, - заявил он. - Поэтому я считаю, что сегодня говорить о том, что мы где-то противодействуем, нет смысла. Наоборот, мы занимается одним делом - обеспечиваем безопасность государств, входящих или в НАТО или в ОДКБ. Другое дело, что мы не взаимодействуем. И это очень плохо. К сожалению, это проблема НАТО. Это не наша проблема".

"Мы многократно предлагали НАТО заниматься теми проблемами, с которыми сталкиваются сегодня наши народы. Это касалось и нормализации обстановки в Афганистане, наркотрафика, незаконной миграции. К сожалению, пока мы не нашли понимания у наших партнеров. Но я надеюсь, что они все-таки придут к этому", - добавил Николай Бордюжа.

По его словам, конференция в Минске - это также демонстрация того, что необходимость нового диалога о безопасности давно назрела. "Мы видим, что происходит, как раскручивается обстановка, как создается новая военная инфраструктура около границ Беларуси и России, как появляются новые танковые соединения, контингенты войск. Идет фактически наращивание военной силы на границе. Это может привести только к одному - столкновению. И, конечно, нужен диалог, разговор. Нужно успокоиться и заниматься прежде всего безопасностью наших народов, а не решением политических задач или сдерживанием каких-то стран", - сказал Николай Бордюжа.-0-