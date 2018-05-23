Значимость Минска как удобной переговорной площадки возрастает - Лукашенко

Во время конференции

24 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Значимость Минска в качестве удобной переговорной площадки возрастает. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

"Не случайно это мероприятие проходит в Минске. Здесь уже традиционно представители различных стран и регионов планеты могут в абсолютно спокойной обстановке и полной безопасности обсуждать абсолютно любые, даже самые острые вопросы. Благодаря многовекторной внешней политике страны, уважению к иностранным партнерам, устойчивому социально-экономическому развитию нашего государства возрастает его значимость как удобной площадки для любых переговоров", - заявил глава государства.

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