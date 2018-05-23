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Лукашенко впервые выступит на форуме в рамках «Минского диалога»
24.05.2018 10:47 — Новости Политики | БДГ
Александр Лукашенко станет участником пленарной сессии «Как сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации» в рамках международного форума 24 мая.
Об этом сообщает
Тема мероприятия – «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», место –Национальный выставочный центр «БелЭкспо» на проспекте Победителей, 14.
О выступлении главы государства сообщил 23 мая глава МИД Беларуси Владимир Макей.
«По приглашению организаторов участником пленарной сессии конференции станет президент Беларуси Александр Лукашенко, — цитирует слова Макея
По словам Макея, выступление президента послужит толчком для «дальнейших заинтересованных дискуссий».
На форум съехались 350 экспертов и официальных лиц из более чем 40 государств. Среди них – генсекретарь ОБСЕ Томас Гремингер, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.
Бейдж участника форума Александра Лукашенко (со страницы Facebook Мельянцова)
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Александр Лукашенко станет участником пленарной сессии «Как сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации» в рамках международного форума...
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