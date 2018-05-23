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Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический - Лукашенко
24.05.2018 10:53 — Новости Политики | БелТА
24 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.
"Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический", - сказал Александр Лукашенко.
/Будет дополнено/.-0-
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24 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический. Об этом Президент Беларуси...
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