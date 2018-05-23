Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический - Лукашенко

24 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический", - сказал Александр Лукашенко.

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