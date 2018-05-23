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Лукашенко: Европа может показать пример в решении вопросов между Востоком и Западом

24.05.2018 10:47 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко: Европа может показать пример в решении вопросов между Востоком и Западом
Во время работы форума

24 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Европа может и должна показать пример в решении вопросов между Востоком и Западом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

"Если сегодня великие державы не могут договориться между собой, то это не означает, что все остальные страны должны сидеть молча и ждать их указаний. Убежден, что Европа может и должна показать пример в решении вопросов, существующих между Востоком и Западом. Стать местом урегулирования злободневных проблем. Прежде всего таких, как украинский кризис", - заявил глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Европа может и должна показать пример в решении вопросов между Востоком и Западом. Об этом Президент Беларуси Александр...
 
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