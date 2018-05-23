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Бордюжа отмечает активную позицию Беларуси в поиске выхода из сложного положения в Восточной Европе

24.05.2018 12:07 — Новости Политики | БелТА  
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Бордюжа отмечает активную позицию Беларуси в поиске выхода из сложного положения в Восточной Европе
Николай Бордюжа

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Николай Бордюжа, занимавший в 2003-2017 годах пост генерального секретаря ОДКБ, выступая на форуме "Минского диалога" отметил активную позицию Беларуси в поиске выхода из сложного положения в Восточной Европе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь опять берет на себя ответственность за организацию работы по поиску выхода из создавшегося очень сложного положения в Восточной Европе", - отметил Николай Бордюжа. Он обратил внимание, что Минск не первый раз становится площадкой для поиска решений очень сложных внешнеполитических проблем, в том числе таких, как ситуация с Нагорным Карабахом, на Донбассе.

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Теги: Минск
 
 
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Николай Бордюжа, занимавший в 2003-2017 годах пост генерального секретаря ОДКБ, выступая на форуме "Минского диалога" отметил активную...
 
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