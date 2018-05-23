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Президент принял участие в конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех"
24.05.2018 15:02 — Новости Политики | БT
Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Евросоюза, России, США и Китая. Минск предоставляет качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности. Не случайно форум проходит в белорусской столице. Благодаря многовекторной внешней политике нашей страны, уважению к иностранным партнерам растет значимость Минска как удобной площадки для любых переговоров. Александр Лукашенко констатировал: современные международные отношения скорее напоминают ситуацию перед Первой мировой войной. Но Европа может и должна показать пример в решении вопросов между Востоком и Западом.
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Важнейшие вопросы международной безопасности сегодня продолжили обсуждать в Минске. В конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" принял...
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