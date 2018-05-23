|
Лукашенко поручил проработать введение уголовной ответственности за допинг
24.05.2018 18:34 — Новости Политики | БелТА
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определены практические механизмы для предотвращения и профилактики применения запрещенных в спорте веществ и методов, а также меры ответственности за нарушение антидопинговых правил. Соответствующий указ № 201 "О противодействии допингу в спорте" Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 мая, сообщили БЕЛТА в
Теперь в случае дисквалификации спортсмена или его персонала за допинг им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Их также обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты.
За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет.
В отношении национальных и сборных команд в таких случаях предусмотрены меры, включающие уменьшение их численности и финансирования.
Правительству поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определены практические механизмы для предотвращения и профилактики применения запрещенных в спорте веществ и методов, а...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)