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О мире, что отделен от войны буквально тонкой линией

24.05.2018 21:00 — Новости Политики | БT  
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Афганистан. Почти 40 лет непрерывной и открытой войны всех со всеми. Около двух десятков вовлеченных напрямую стран только в нынешней ее фазе. И лишь за прошедший год в официальных списках жертв 3438 погибших. Мужчин, женщин, стариков и 861 ребенок. Под красной линией.
 
 
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