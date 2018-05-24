В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О мире, что отделен от войны буквально тонкой линией Сегодня Минск снова стал площадкой для обсуждения больших проблем большой безопасности. В белорусской столице на форум "Минского диалога" собрались сотни...

Афганистан. Почти 40 лет непрерывной и открытой войны всех со всеми. Около двух десятков вовлеченных напрямую стран только в нынешней ее фазе. И лишь за прошедший год в официальных списках жертв 3438 погибших. Мужчин, женщин, стариков и 861 ребенок. Под красной линией.