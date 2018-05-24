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Правовой статус службы "одно окно" закреплен в Беларуси на законодательном уровне

24.05.2018 18:26 — Новости Политики | БелТА  
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Правовой статус службы "одно окно" закреплен в Беларуси на законодательном уровне
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правовой статус службы "одно окно" закреплен в Беларуси на законодательном уровне. На это направлен указ № 202 "О службе "одно окно", который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ принят в целях дальнейшего совершенствования порядка осуществления административных процедур. Впервые на законодательном уровне закрепляется четкая регламентация порядка создания и деятельности служб "одно окно", их правовой статус.

Согласно указу, служба "одно окно" создается в городских (городов областного подчинения) и районных исполкомах, администрациях районов в городах. Предусматривается возможность создания данных служб в иных местных органах с учетом численности населения, проживающего на соответствующей территории.

Основными задачами службы являются обеспечение реализации заявительного принципа "одно окно", оказание бесплатной консультативной помощи по вопросам подготовки документов, необходимых для осуществления административных процедур, выдача административных решений.

Через службу "одно окно" могут осуществляться административные процедуры, относящиеся к компетенции не только местных, но и республиканских органов государственного управления. При этом конкретный перечень таких процедур будет определяться правительством.

На облисполкомы и Минский горисполком возлагается обязанность координировать деятельность нижестоящих местных органов по созданию и функционированию службы "одно окно".

К компетенции Министерства юстиции отнесена общая координация деятельности по осуществлению административных процедур в Республике Беларусь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правовой статус службы "одно окно" закреплен в Беларуси на законодательном уровне. На это направлен указ № 202 "О службе "одно окно", который...
 
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