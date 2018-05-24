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Интервью с программным директором фонда Конрада Аденауэра Вольфгангом Зендером
24.05.2018 21:08 — Новости Политики | БT
О судьбе "партнерства" и новых разделительных линиях в Европе и мире наш корреспондент Анатолий Липецкий говорил с германским экспертом, программным директором фонда Конрада Аденауэра Вольфгангом Зендером.
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