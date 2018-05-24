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Международное сообщество оценило политику мира, за которую так настойчиво ратует Беларусь
24.05.2018 21:03 — Новости Политики | БT
Глобальный экспертный форум собрал в Минске беспрецедентное количество участников - более 4 сотен гостей с Запада и Востока. По сути, всех волнует главный вопрос: как сделать будущее в регионе Восточной Европы безопасным? Неудивительно, что эти темы обсуждают в Минске. Это лишний раз подтверждает, что международное сообщество оценило политику мира, за которую так настойчиво ратует Беларусь.
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О важнейших вопросах международной безопасности продолжают говорить в Минске. В конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" принял участие...
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