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Обзор важнейших событий 24 мая 2018 года

24.05.2018 23:50 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 24 мая. Александр Лукашенко выступил на международном форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", организованном экспертной инициативой "Минский диалог". Основные тезисы:

- Для многих людей очевидно, что с момента окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь глубокого системного кризиса. О том, что планета близко подошла к пропасти серьезного конфликта, предупреждают многие независимые и авторитетные источники.

- Треть государств нашей планеты так или иначе вовлечены в боевые действия. По большому счету, это превышает количество стран — участниц Второй мировой войны. Мы не можем безучастно ждать, пока полыхнет пожар третьей. Это было бы непростительной беспечностью, и белорусы как никто понимают ее последствия. Крупным геополитическим игрокам пора задуматься о состоянии современных международных отношений, которые очень напоминают ситуацию перед Первой мировой войной.

- Информация — новый вид оружия. Кибервоздействие стало фактором всеобщей уязвимости, тем более при отсутствии каких-либо правил в этой сфере. И зачастую сразу не поймешь, кто за всем этим стоит. Многие прежние рецепты глобального и регионального управления, преодоления конфликтов и естественных противоречий уже не годятся. Они часто не срабатывают, а новые пока не выработаны. Мировые игроки не готовы к остановке спирали конфронтации и даже к компромиссам, ни одна международная проблема реально не решается.

- Беларуси и многим странам Центральной и Восточной Европы грозит оказаться на линии цивилизационного разлома. Уже является очевидной взаимосвязь далеких конфликтов в других регионах мира и нелегальной миграции, а также угрозы терроризма в Европе. Если сегодня великие державы не могут договориться между собой, то это не означает, что все остальные страны должны сидеть и молча ждать их указаний.

- Украинский конфликт необходимо погасить. Ближайшая к Беларуси и географически, и в человеческом отношении горячая точка — Донбасс, где продолжают гибнуть ни в чем не повинные мирные жители. До сих пор полностью не выполнен ни один пункт минских соглашений. В каком бы формате ни проходили переговоры об урегулировании ситуации в Украине, стороны могут всегда рассчитывать на содействие Беларуси.

- Союзнические отношения Беларуси с Россией не ущемляют интересов стран Европы. Беларусь — суверенное государство и четко осознает свое положение на международной оси координат. Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы. Наши союзнические отношения с Россией, ориентация на интеграцию в рамках Евразийского экономического союза ни в коей мере не ущемляют интересов стран Европы. И наоборот — развитие отношений с ЕС, США, Западом не противоречит динамике нашего тесного взаимодействия на Востоке, а служит созданию зоны доверия.

- Мы часто наблюдаем некоторые телодвижения, порой неуклюжие, мировых политиков, крупных прежде всего государств, пытаемся понять мотивы их поступков. Мне кажется, что некоторые из них полагают: вот сегодня я что-то сказал или скажу, неважно как, — завтра это все уйдет, можно "открутить", "отвинтить", вернуть время обратно. Самая большая ошибка этих политиков в том, что сегодня сказал, завтра сделал, думая о том, что это не приведет к какому-то глобальному кризису.

Александр Лукашенко подписал указ "О противодействии допингу в спорте". В случае дисквалификации спортсмена или его персонала за допинг им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Их также обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты. За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет. Правительству поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

Начало слушания дела белорусских авторов российских информресурсов в апелляционном порядке в Верховном суде перенесено на 12 июня. Первоначально планировалось, что дело будет слушаться 29 мая. Перенос заседания в ВС объяснили формальными причинами.

Вместо уличной акции по проблематике последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции и угроз при строительстве АЭС в Островце, которую планировалось провести 26 мая в Заславле и которую местные власти не разрешили, состоится круглый стол.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 мая. Александр Лукашенко выступил на международном форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", организованном экспертной инициативой...
 
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