В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня последний день форума "Минский диалог" Сегодня форум "Минский диалог" завершается. Совсем скоро начнутся последние пленарные заседания. В спектре интересов экспертов - Евразийский экономический союз....

В спектре интересов экспертов - Евразийский экономический союз. Его перспективы и финансовая безопасность - все это может отразиться в итоговой декларации. Документ могут принять по окончании переговоров. Обсудят специалисты и дальнейшие шаги в области политики сдерживания.