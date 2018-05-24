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Сегодня последний день форума "Минский диалог"
25.05.2018 07:18 — Новости Политики | БT
В спектре интересов экспертов - Евразийский экономический союз. Его перспективы и финансовая безопасность - все это может отразиться в итоговой декларации. Документ могут принять по окончании переговоров. Обсудят специалисты и дальнейшие шаги в области политики сдерживания.
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Сегодня форум "Минский диалог" завершается. Совсем скоро начнутся последние пленарные заседания. В спектре интересов экспертов - Евразийский экономический союз....
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