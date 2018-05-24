|
Александр Лукашенко принял участие в конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех"
25.05.2018 07:00 — Новости Политики | БT
Во время масштабной дискуссии звучало множество мнений по решению мировых конфликтов. За время боевых действий в Украине Беларусь приняла у себя более 150 000 беженцев, оказав им помощь в трудоустройстве, медобслуживании, социальной и психологической адаптации. Александр Лукашенко убежден: единственный путь урегулирования любых международных споров - отказаться от эмоций, накопившихся обид, взаимных обвинений и вернуться к диалогу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко принял участие в конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех"
Важнейшие вопросы международной безопасности продолжают обсуждать в Минске. Участие в конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" принял...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)