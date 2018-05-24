В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко принял участие в конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" Важнейшие вопросы международной безопасности продолжают обсуждать в Минске. Участие в конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" принял...

Во время масштабной дискуссии звучало множество мнений по решению мировых конфликтов. За время боевых действий в Украине Беларусь приняла у себя более 150 000 беженцев, оказав им помощь в трудоустройстве, медобслуживании, социальной и психологической адаптации. Александр Лукашенко убежден: единственный путь урегулирования любых международных споров - отказаться от эмоций, накопившихся обид, взаимных обвинений и вернуться к диалогу.