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Поздравление Королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле II
25.05.2018 09:15 — Новости Политики | БT
"Убежден, что политические и торгово-экономические отношения между нашими странами имеют большой потенциал для дальнейшего успешного развития", - говорится в поздравлении.
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