В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Минский диалог" подходит к завершению Подходит к завершению трехдневный форум «Минский диалог». Сейчас идут последние пленарные заседания. Одна из сессий посвящена Евразийскому экономическому...

Одна из сессий посвящена Евразийскому экономическому союзу. Его перспективы, а также финансовая безопасность могут отразиться в итоговой декларации. Документ собираются принять по окончании переговоров. Кроме этого эксперты продолжат обсуждать пробелы в режимах безопасности в Восточной Европе. Большинство участников отмечают безальтернативность «Минского диалога».