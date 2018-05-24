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"Минский диалог" подходит к завершению
25.05.2018 12:06 — Новости Политики | БT
Одна из сессий посвящена Евразийскому экономическому союзу. Его перспективы, а также финансовая безопасность могут отразиться в итоговой декларации. Документ собираются принять по окончании переговоров. Кроме этого эксперты продолжат обсуждать пробелы в режимах безопасности в Восточной Европе. Большинство участников отмечают безальтернативность «Минского диалога».
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Подходит к завершению трехдневный форум «Минский диалог». Сейчас идут последние пленарные заседания. Одна из сессий посвящена Евразийскому экономическому...
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