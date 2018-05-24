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"Минский диалог" собрал под одной крышей около 400 экспертов из 50 стран
25.05.2018 13:01 — Новости Политики | БT
Эндрю Уилсон, старший научный сотрудник Европейского совета по международным делам (Великобритания):
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В эти минуты завершается трехдневный форум "Минский диалог". Несколько дискуссий эксперты посвятили экономике и перспективам взаимоотношений между Евразийским...
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