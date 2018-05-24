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Эксперты на заседании в Минске продолжили работу над проектом заявления СМИД СНГ о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств

25.05.2018 12:38 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 25 мая. В Исполнительном комитете СНГ в Минске 24 мая состоялось заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта заявления Совета министров иностранных дел государств — участников Содружества (СМИД) о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Как сообщили в пресс-службе исполкома, эксперты рассмотрели поступившие от государств замечания и предложения к проекту. Материалы встречи будут направлены во внешнеполитические ведомства стран СНГ.

Проект заявления подготовлен и инициирован Беларусью и Россией.

Документ в целом ориентирован на поддержку принципа невмешательства во внутренние дела государств, координацию шагов, направленных на обеспечение контроля за неукоснительным выполнением резолюций Совета безопасности ООН и недопущение их расширительного толкования, противодействие неправомерным односторонним и блоковым подходам к урегулированию кризисных ситуаций в мире и активное продвижение справедливых многосторонних и коллективных подходов к решению актуальных глобальных и региональных проблем.

В проекте подтверждается приверженность делу укрепления мира, глобальной и региональной стабильности и безопасности, а также принцип мирного разрешения международных споров.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 мая. В Исполнительном комитете СНГ в Минске 24 мая состоялось заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта заявления Совета министров...
 
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