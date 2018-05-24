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Беларусь и Китай готовят к подписанию соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов

25.05.2018 12:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 25 мая. Беларусь и Китай готовят к подписанию соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков в интервью китайскому агентству Синьхуа.

"Несмотря на предпринятые в последние годы шаги по упрощению взаимного визового режима, одним из препятствий для значительного наращивания объемов туристических потоков остается необходимость оформления виз, — сказал он. — В этой связи в рамках Года туризма Беларуси в Китае в настоящее время готовится к подписанию соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов".

По словам Кобякова, Беларусь станет одной из первых стран в Европе, подписавших подобное соглашение с КНР. "Нет сомнений в том, что взаимная отмена виз откроет новые возможности для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в торговле, культуре, образовании и других областях", — сказал премьер-министр.

Он отметил, что в 2017 году Беларусь посетили более 3,2 тысячи организованных туристов из Китая, что почти в два раза больше, чем в 2016 году. "По этому показателю гости из Китая впервые обошли традиционно посещающих Беларусь туристов из Германии и Израиля. Больше путешественников приезжает лишь из стран, с которыми у нас есть общая граница", — подчеркнул Кобяков.

По его словам, белорусские туристические компании активно участвуют в крупных туристических выставках в КНР и налаживают контакты с китайскими коллегами. "Однако сегодня для привлечения туристов необходимо в первую очередь продвигать туристический продукт на цифровых площадках, — сказал глава правительства. — Поэтому при поддержке нашего посольства в Китае уже состоялись либо готовятся к запуску несколько проектов с телеканалами и интернет-площадками Китая. Надеемся, что на основе новых рекламных форматов мы сможем лучше познакомить с нашей страной китайских туристов, у которых появится желание приехать к нам в гости".

Кобяков также подчеркнул, что Беларусь уже достигла определенных успехов в обеспечении обслуживания в формате China-friendly: есть заведения, где обслуживание ведется на китайском языке, указатели в национальном аэропорту Минск дублированы на китайский, а в некоторых местах существует возможность воспользоваться для оплаты картой UnionPay. Для удобства китайских туристов прорабатывается возможность повсеместного внедрения автоматов для приема карт UnionPay, уточнил премьер-министр.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 мая. Беларусь и Китай готовят к подписанию соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов, сообщил премьер-министр Андрей...
 
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