В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первые итоги "Минского диалога" и мнения экспертов А теперь о мостах политических, которые в эти дни связали одной целью страны Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Все, кому не безразлична...

"Минский диалог". День третий - заключительный. Самое время подводить итоги. Начиная со среды, ведущие эксперты, политики, ученые и дипломаты более чем из 50 стран мира в режиме нон-стоп обсуждали проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество. А их действительно немало.