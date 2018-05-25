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Поздравление Президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили

26.05.2018 09:10 — Новости Политики | БT  
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"Сегодня сотрудничество Республики Беларусь и Грузии успешно и динамично развивается на принципах уважения и доверия. Яркая грузинская культура и богатые традиции гостеприимства находят теплый отклик у белорусов, которые самым благожелательным образом относятся к вашей прекрасной стране", - говорится в поздравлении.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Гиоргия Маргвелашвили с Днем Независимости и 100-летием восстановления грузинской...
 
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