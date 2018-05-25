В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление Президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Гиоргия Маргвелашвили с Днем Независимости и 100-летием восстановления грузинской...

"Сегодня сотрудничество Республики Беларусь и Грузии успешно и динамично развивается на принципах уважения и доверия. Яркая грузинская культура и богатые традиции гостеприимства находят теплый отклик у белорусов, которые самым благожелательным образом относятся к вашей прекрасной стране", - говорится в поздравлении.