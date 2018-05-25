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Поздравление Президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили
26.05.2018 09:10 — Новости Политики | БT
"Сегодня сотрудничество Республики Беларусь и Грузии успешно и динамично развивается на принципах уважения и доверия. Яркая грузинская культура и богатые традиции гостеприимства находят теплый отклик у белорусов, которые самым благожелательным образом относятся к вашей прекрасной стране", - говорится в поздравлении.
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