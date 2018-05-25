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Лукашенко поздравил Маргвелашвили со 100-летием восстановления грузинской государственности
26.05.2018 10:12 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 26 мая. Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Гиорги Маргвелашвили с Днем независимости и 100-летием восстановления грузинской государственности.
"Сегодня сотрудничество Республики Беларусь и Грузии успешно и динамично развивается на принципах уважения и доверия. Яркая грузинская культура и богатые традиции гостеприимства находят теплый отклик у белорусов, которые самым благожелательным образом относятся к вашей прекрасной стране", — говорится в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси искренне рады достижениям современной Грузии и всегда готовы оказать ей необходимую поддержку.
"Уверен, что плодотворное взаимодействие обоих государств, открытый диалог и партнерские связи будут и впредь укрепляться в интересах наших народов", — отметил глава государства.
БелаПАН.
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Минск, 26 мая. Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Гиорги Маргвелашвили с Днем независимости и 100-летием восстановления грузинской государственности. ...
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