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Лукашенко поздравил Шеймана с 60-летием: Ваш жизненный путь является достойным примером честного служения Отечеству

26.05.2018 09:42 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 26 мая. Александр Лукашенко поздравил управляющего делами президента Виктора Шеймана с 60-летием.

"Ваш жизненный путь является достойным примером честного служения Отечеству. За годы профессиональной деятельности вы проявили себя как ответственный руководитель, умеющий эффективно решать сложные задачи государственного строительства", — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что главными приоритетам работы Шеймана неизменно оставались обеспечение национальной безопасности, укрепление обороноспособности и содействие экономическому развитию Беларуси.

"Убежден, что ваши энергичность, самоотдача, преданность интересам белорусского народа позволят вам и в дальнейшем плодотворно трудиться на благо Родины", — подчеркнул глава государства.

Справка БелаПАН. Виктор Шейман родился 26 мая 1958 года в деревне Солтанишки Вороновского района Гродненской области. В 1990—1994 годах был депутатом Верховного Совета, секретарем комиссии Верховного Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и борьбы с преступностью. В 1994—2000 годах занимал должность государственного секретаря Совета безопасности — помощника президента по национальной безопасности. В 2000—2004 годах — генеральный прокурор. С ноября 2004 по январь 2006 года — глава Администрации президента. 4 января 2006 года освобожден от должности главы Администрации президента. Возглавлял предвыборный штаб Лукашенко на президентских выборах. С марта 2006 года — госсекретарь Совета безопасности Беларуси.

Отставка Шеймана с поста государственного секретаря Совбеза последовала 8 июля 2008 года, на следующий день после совещания о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва в Минске 4 июля 2008 года.

Впоследствии был помощником президента Беларуси по особым поручениям, а с января 2013 года является управляющим делами президента.

Виктор Шейман подозревается оппозицией и международными структурами в причастности к громким исчезновениям людей в Беларуси. Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза и США.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 мая. Александр Лукашенко поздравил управляющего делами президента Виктора Шеймана с 60-летием. "Ваш жизненный путь является достойным примером честного...
 
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