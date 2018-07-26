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Поздравление Председателю Госсовета и Совета министров Кубы Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу
26.07.2018 08:08 — Новости Политики | БT
"Куба продолжает свой непростой, но достойный и независимый путь, опираясь на идеи Фиделя и высокие принципы Кубинской революции, - отметил Глава государства. - Между нашими странами сложились отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, а конструктивное двустороннее партнерство имеет значительные перспективы".
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса,...
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