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Беларусь и Колумбия взаимно отменят визы для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов

26.07.2018 09:12 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 26 июля. Указом президента от 24 июля одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Колумбии о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов.

МИД уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения. Ведомству разрешено при необходимости вносить в документ изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. Указ опубликован 26 июля на Национальном правовом интернет-портале.

Колумбия не входит в список 80 стран, гражданам (подданным) которых разрешено находиться в Беларуси без визы в течение 30 дней при условии въезда через минский аэропорт.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 июля. Указом президента от 24 июля одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Колумбии о взаимной отмене виз для владельцев...
 
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