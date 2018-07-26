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Поздравление Президенту Мальдивской Республики Абдуле Ямину Абдулу Гаюму
26.07.2018 09:03 — Новости Политики | БT
Александр Лукашенко пожелал лидеру этой страны успешной государственной деятельности, а народу - мира и благополучия.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Мальдивской Республики Абдулу Ямина Абдула Гаюма и народ...
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