|
На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев - Лукашенко
26.07.2018 10:40 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко. Фото из архива
26 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. На государственную службу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам социально-правовых гарантий государственных служащих и повышения престижа госслужбы, передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. На государственную службу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев. Об этом заявил Президент Беларуси Александр...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)