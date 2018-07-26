|
На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев
26.07.2018 12:02 — Новости Политики | БT
От профессионализма управленцев зависит реализация масштабных проектов и улучшение благосостояния народа. Кадровые вопросы традиционно в центре внимания Президента. Люди должны не просто обладать высокими моральными качествами - для них важен широкий кругозор, видение стратегических задач и оценка последствий своих решений. Главная цель - сделать госслужбу привлекательной и почетной, подчеркнул Александр Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил Президент Беларуси сегодня на совещании по социально-правовым гарантиям госслужащих. От профессионализма управленцев зависит реализация...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)