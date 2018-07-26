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Обзор важнейших событий 26 июля 2018 года

26.07.2018 23:30 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 26 июля. На государственную службу надо привлекать лучших и самых опытных управленцев, заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-правовых гарантий государственных служащих и повышения престижа госслужбы. По его словам, реализация масштабных проектов, выполнение тех или иных решений во многом зависят от профессионализма управленческих кадров. "Есть толковые управленцы — есть развитие и перспективы в стране. Поэтому к госслужащим предъявляются повышенные требования. Это должны быть специалисты, обладающие широким кругозором, способные определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия принимаемых решений. Но прежде всего госслужащий — человек с высочайшими моральными качествами", — сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что в госаппарате не должно быть и намека на коррупционные проявления: "Я думаю, не только вы, весь народ видит мою политику в этом плане. При том, здесь нет ничего чрезвычайного и неожиданного для государственного служащего. Об этом я говорю постоянно, и это — краеугольный камень любой моей президентской кампании". По итогам прошедшего совещания Лукашенко поручил разработать кодекс или устав государственного служащего.

"Мы не хотим, чтобы Заславль, Молодечно, Мядель, Ошмяны и Островец превратились в Хойники или Брагин. Мы видим, как власти решают проблемы чернобыльских городов и деревень, и не хотим повторения этого в чистой зоне, белорусском Поозерье!" — с таким обращением к общественности выступили участники акции "Островецкий шлях", которая прошла в Молодечно (Минская область). Мероприятие не было санкционировано городскими властями. На него пришло четыре человека: три местных активиста и заместитель председателя Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук. Они собрались у кинотеатра "Родина" в центре Молодечно и прошли к городскому парку, где установлен памятный камень "Мученикам за свободу и независимость Беларуси". В краткой речи Кучук заявил, что Беларуси не нужна АЭС и акции протеста будут продолжены.

Девять белорусских правозащитных организаций призвали апелляционную инстанцию по делу журналиста Дмитрия Галко "ликвидировать все пробелы судебного следствия и вынести законное и обоснованное решение". "Государство обязано обеспечить объективное расследование любого дела и справедливое судебное разбирательство всем и каждому, — говорится в заявлении. — По делам же, связанным с публичной критикой действий представителей власти (в том числе сотрудников милиции), расследование должно быть максимально тщательным и безупречным — как по процедуре, так и по выводам. По нашему мнению, в данном случае оно таковым не является. Многие вопросы, существенные для дела (и для дальнейшей практики взаимоотношений граждан и сотрудников милиции), не были решены судом". 17 июля 2018 года суд Советского района Минска признал Галко виновным по статье 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и приговорил к четырем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор в законную силу еще не вступил.

В 2018 году инфляция ожидается ниже целевого параметра, а золотовалютные резервы выше прогнозного ориентира. Об этом было заявлено на расширенном заседании правления Национального банка, где рассматривались итоги денежно-кредитной политики в первом полугодии. "В ходе заседания отмечалось, что инфляция в Беларуси продолжает сохраняться на низком уровне", — сообщает Нацбанк. Годовой прирост потребительских цен в июне 2018 года составил 4,1% при целевом параметре не более 6%, утвержденном на этот год. Нацбанк также напоминает, что, согласно планам властей, в 2019—2020 годах инфляция в Беларуси не должна превышать 5%. "Для решения этой задачи правительством и Национальным банком в настоящее время актуализируется антиинфляционная программа, в которой прежде всего усиливается блок мероприятий, направленных на ликвидацию существующих диспропорций в ценообразовании и уменьшение темпов роста административно регулируемых цен и тарифов", — говорится в сообщении Нацбанка.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 июля. На государственную службу надо привлекать лучших и самых опытных управленцев, заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам...
 
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